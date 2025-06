Франция продупчи билета си за четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Френският национален отбор за жени добави още един успех на своята сметка и намери място в следващата фаза на Евробаскет 2025 в Гърция, Чехия, Италия и Германия. Баскетболистките на Жан Еме Тупан сразиха именно един от домакините в лицето на Гърция с 92:56 в мач от втория кръг в група А. В Двореца на мира и дружбата, Пирея интрига не липсваше през първото полувреме, но във второто французойките демонстрираха доста повече аргументи, за да нанесат първо поражение на състава на Петрос Прекас на шампионата. "Сините" наклониха везните в своя полза при стрелбата зад дъгата, където реализираха 12 тройки срещу само 4 за гъркините.

Това позволи на френския тим да оглави еднолично групата с пълен актив от две победи, а южните ни съседки се намират на третото място с успех и поражение. На 21 юни (събота) французойките ще срещнат Швейцария, докато гръцкият отбор ще има за съперник Турция в ключова среща за продължаване към елиминациите.

Началото мина под знака на интригата и честата смяна на водачеството затвърди въпросните думи. Това обаче не спря символичните домакини да се преборят за аванс от 3 точки в края на дебютната част.

Гъркините успяха да върнат статуквото за началото на втория период, намирайки сили за пълен обрат. Французойките повториха сценария от първата четвърт и си припомниха вкуса на едноличното лидерство, за да се приберат в съблекалнята при 44:37.

