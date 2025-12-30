Баскетболният национал Иван Алипиев сменя клуба в Италия

Иван Алипиев вече има нов отбор. Крилото подсили редиците на Римини. Той ще носи екипа на участника в Серия А2 до края на настоящия сезон. Тимът се намира на трето място във временното класиране.

Както е известно, в началото на септември българинът започна подготовка с Дертона и взе участие в 3 контроли, за които остави добри впечатления. Впоследствие Алипиев продължи в друг елитен отбор – Кремона, където също се включи в подготовката и игра 3 проверки, представяйки се на добро ниво, но и там намери място в състава на италианците.

Пътят на една от основните фигури в националния отбор продължи във втора дивизия на Италия, обличайки екипа на Местре в началото на октомври, като не се нуждаеше от време за адаптация. Срещу името му личат средни показатели от 14.0 точки и 5.8 борби за 12 мача.

Досега 26-годишният баскетболист е бил част още от Левски, Академик София, БУБА Баскетбол, както и от втория отбор на „сините“. 203-сантиметровият стрелец има периоди в австрийския Аркадия Лайънс, италианския Латина, белгийския Антверп Джайънтс и румънския Стяуа Букурещ. На сметката си с Левски има една шампионска титла в А група и едно сребро във втория ни ешелон, както и една Купа на БФБ. Сред постиженията му се нареждат още една титла във втора дивизия и една Купа на БФБ, които завоюва при престоя си в БУБА.

Бивш възпитаник е на Лойола Меримаунт, където учи и игра от 2018 до 2022 година.



