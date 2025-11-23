Иван Алипиев с принос за втория пореден успех на Местре в италианската Серия А2

Иван Алипиев отново изигра силен мач и помогна на Местре да спечели за втори пореден път в италианската Серия А2. Пред своя публика българинът и неговите съотборници отказаха ЮвиКремона със 75:70 в мач от 13-ия кръг.

Алипиев започна в стартовата петица и допринесе за успеха на своя отбор. Крилото завърши с 9 точки, 7 борби и 1 чадър за 24 минути в игра. При стрелбата си той бе 1/1 от близко разстояние, 1/5 зад дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Симоне Аромандо бе най-добър за Местре със 17 точки и 11 борби.

Баскетболистите на Матия Ферари са с шест победи и седем загуби до този момент във втора италианска дивизия, като се намират на 12-то място във временното класиране. Следващият мач за Алипиев и компания в шампионата ще бъде на 3 декември, когато ще гостуват на Бриндизи.