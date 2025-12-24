БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Изявите на Милър-Макинтайър не спасиха Цървена звезда в Париж (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Българският национал отново на висота за сърбите в Евролигата.

изявите милър макинтайър спасиха цървена звезда париж видео
Снимка: БГНЕС
Коди Милър-Макинтайър бе на висота, но Цървена звезда не успя да добави още един успех на своята сметка в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Париж с 92:102 в мач от 18-ия кръг. В „Акор Арена“ баскетболистите на Саша Обрадович бяха в ролята на догонващи почти през целия двубой, а през третата част допуснаха сериозно изоставане, което позволи на играчите на Франческо Табелини да прекъснат негативната си серия от шест поредни поражения в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и не разочарова. Българският национал бе сред най-добрите, особено в нападение. Гардът завърши с 18 точки, 4 борби, 5 асистенции и 1 открадната топка за 34 игрови минути. При стрелбата си той бе 1/4 от близко разстояние, 5/10 зад дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите заемат десетото място във временното класиране в турнира на богатите с 10 победи и 8 загуби, докато французите се намират на незавидната 17-та позиция с 6 успеха и 12 поражения. На 2 януари (петък) Милър-Макинтайър и компания ще гостуват на Анадолу Ефес, а за Париж ще предстои гостуване на АСВЕЛ Вильорбан на 30 декември.

Началото не предвещаваше подобен край, тъй като размяната на точни стрелби излезе на преден план. Домакините първи нарушиха статуквото и двуцифрената разлика бе факт, повеждайки с 10 точки след 10 минути игра.

Надир Хифи пое диригентската палка за начало на втората част и французите отново показаха, че се чувстват по-комфортно на паркета. Коди Милър-Макинтайър, Чима Монеке и Джаред Бътлър демонстрираха силата на гостите, но Джъстин Робинсън ги отказа от мечтите за обрат и позволи на парижани да се изстрелят при 51:46 на голямата почивка.

„Звездашите“ направиха нов опит да обърнат хода на събитията при подновяването на играта чрез Никола Калинич и Монеке. Реакцията на Ламар Стивънс и Робинсън не закъсня, тъй като именно двамата бяха в основата на това френския отбор да си върне спокойствието и преднината, за да си осигури разлика от 21 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка домакините не се огънаха до края и удържаха победата.

Джаред Бътлър записа 31 точки, включително и 6 точни стрелби за тима от Белград. Чима Монеке записа 17, 10 борби и 5 асистенции. Никола Калинич отбеляза 10 точки.

Джъстин Робинсън бе най-добър за победителите с 16 точки и 8 асистенции. Надир Хифи записа 15 и 6 завършващи паса, Ламар Стивънс отбеляза 14 точки, Амат М‘байе наниза 12, Мохамед Файе завърши с 10 и 5 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Париж #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда

