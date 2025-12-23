Испанец замени Желко Обрадович в Партизан

Испанският специалист Жоан Пенароя официално бе назначен за старши треньор на сръбския баскетболен гранд Партизан. Бившият наставник на Барселона пристигна в Белград снощи, а днес клубът обяви официално назначението му.

Пенароя, роден на 20 април 1969 година, има солиден опит в европейския баскетбол, след като е водил отбори като Баскония, Валенсия, Манреса, Бургос и Андора, преди да застане начело на Барселона.

Най-големите си успехи испанецът постигна с Бургос, с който спечели два пъти Шампионската лига на ФИБА през 2020 и 2021 година, както и Междуконтиненталната купа на ФИБА.

Новият треньор на Партизан ще направи официалния си дебют в петък, когато белградчани приемат Макаби Тел Авив. Пенароя наследява на поста легендарния Желко Обрадович, който се раздели с клуба в края на ноември.