Светислав Пешич се завръща начело на баскетболния Байерн Мюнхен

Това ще е вторият периода за специалиста като наставник на отбора.

Светислав Пешич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Легендарният сръбски треньор Светислав Пешич се завръща в Германия. След раздялата с Гордън Хърбърт, баскетболния Байерн Мюнхен обяви Пешич за нов старши треньор на отбора.

„Най-успешният треньор в историята на германския баскетбол се завръща в Мюнхен. Светислав Пешич ще поеме поста старши треньор на Байерн Мюнхен до края на сезона. Опитният сръбски треньор беше селекционер на националния отбор на родината си Сърбия до това лято. Под ръководството на Пешич, Байерн спечели първата си титла в Бундеслигата през 2014 година“, коментира спортният директор на германския клуб Драган Тарлац, цитиран от изданието Eurohoops.net.

76-годишният сърбин вече е водил Байерн между 2012-а и 2016 година, а след като се раздели с националния отбор на Сърбия, ще се завърне в Евролигата.

