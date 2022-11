Министърът на туризма покани Илън Мъск лично да посети Белоградчишките скали

Министърът на туризма Илин Димитров покани Илън Мъск да лично посети Белаградчишките скали. Поводът е туит на милиардера под снимка на Белоградчишката крепост, която той сравни с пейзаж от видеоигра.

"Драги Илън, пиша ви от България и ви каня да посетите това място. Тук има много други интересни места - най-старите златни предмети в света са открити в България. Елате да видите", написа Димитров в Туитър.

Dear Elon, this is from Bulgaria!

I invite you to see this place.

We have many more unique POI -

world’s oldest processed gold objects have been unearthed in Bulgaria. Come and see!



Ilin Dimitrov

Minister of Tourism of Bulgaria