Илън Мъск се впечатли от кадър на Белоградчишките скали

Белоградчишките скали впечатлиха милиардера и собственик на Туитър Илън Мъск, който ги сравни с пейзаж от видеоигра.

Внушителна снимка на Белоградчишката крепост бе публикувана в профила на британското списание за изкуство и култура Aesthetica. Кадърът е дело на българския фотограф Владислав Терзийски.

"Сигурен съм, че това беше в Elden Ring", написа Мъск под снимката.

Pretty sure that was in Elden Ring