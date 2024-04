Монако изравни серията срещу Фенербахче в плейофите на Евролига.

Монако се съвзе след пропуснатия шанс на старта на плейофите в Евролигата. Съставът на Саша Обрадович излъга Фенербахче с 93:88 във втория четвъртфинален мач. В „Гастон Медисан“ отборът от Княжеството спази традицията от първия двубой и държеше съдбата си в свои ръце през голяма част от него, но този път се оказа на печелившата страна в края и си отмъсти на играчите на Шарунас Ясикевичус за драматичната загуба преди два дни.

Домакините акцентираха върху атомното си нападение в началото и на бърза ръка се озоваха в ролята на лидери чрез Майк Джеймс, Матю Стрезъл и Донатас Мотеюнас. Въпреки че гостите се посъвзеха, особено в офанзивен план, „монегаските“ запазиха двуцифрения си актив и след 10 минути игра се отскубнаха с 10 точки.

През втората част Джордан Лойд, Алфа Диало, Джеймс и Мотеюнас се редуваха да създават проблеми на турската защита. Усилията на Скоти Уилбекин и Ник Калатес доведоха до нов подем за „фенерите“, но отборът от Княжеството не сведе глава и се прибра в съблекалнята при 54:50.

BANG, a @scottiew_5 triple to end the first half in style #EveryGameMatters pic.twitter.com/EmTCAzap3M