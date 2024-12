Везенков спаси кожата на Олимпиакос в края срещу АЛБА Берлин (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос стартираха нова положителна серия в Евролигата, този път от две поред. Българинът и неговите съотборници надделяха над АЛБА Берлин с 90:85 в среща от 17-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас срещна доста трудности и трябваше да трепери до последно, но във финалните акорди сломи съпротивата на баскетболистите на Исраел Гутиерес, които претърпяха четвърто последователна грешка в турнира на богатите.

По този начин гърците продължават да се намират на третото място във временното класиране с 11 победи и 6 загуби, а германците остават на последната 18-та позиция с 3 успеха и 14 поражения.

Olympiacos survive late Alba push in the 4th to secure the win!#EveryGameMatters pic.twitter.com/sy2AEksQvf