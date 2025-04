Силен Милър-Макинтайър, но драма лиши Цървена звезда от плейофи в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда приключиха своето участие в Евролигата през този сезон, след като не намериха място в плейофите. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отстъпиха драматични пред Байерн Мюнхен с 97:93 след продължение в среща от плей-ин турнира, изиграна в "SAP Гардън". Мачът премина през множество обрати, но в допълнителното време съставът на Янис Сфейропулос преклони глава пред баскетболистите на Гордън Хърбърт, които именно тогава взеха по-верните решения.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и отново доказа, че се намира в отлична форма, което в крайна сметка не стигна на сърбите. Българският национал не бе далече от трипъл-дабъл. Гардът финишира с 13 точки, 7 борби, 8 асистенции и 3 откраднати топки за 41 игрови минути. При стрелбата си той бе 6/8 от средно разстояние, 0/4 зад дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това означава, че "звездашите" ще трябва да се съсредоточат към изявите си в Адриатическата лига, докато Байерн продължава да мечтае за плейофите в турнира на богатите, където ще срещнат загубилия от втората плей-ин двойка между Реал Мадрид и Париж.

Двата отбора вървяха ръка за ръка в дебютните минути и честата смяна на водачеството бе факт. Карсън Едуардс и Девин Букър бяха най-дейни за домакините, докато от другата страна Никола Калинич и Филип Петрушев отговаряха. Именно усилията на последните двама бяха достатъчни за гостите да влязат в ролята на еднолични лидери и да се отскубнат с актив от 2 точки в края на първата част.

Размяната на точни стрелби бе факт и в хода на втория период, като Иван Харченков и Неманя Недович попадаха под светлините на прожекторите в нападение. Постепенно Петрушев и Калинич напомниха за себе си, за да могат сърбите да си върнат едноличното лидерство и да се приберат в съблекалнята при 46:39.

Ivan Kharchenkov from deep to close the first quarter! @FCBBasketball #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/7dzecjdh5u

Изявите на Петрушев бяха в основата на това „звездашите“ да държат инициативата в ръцете си и на старта на второто полувреме. Германците не останаха длъжни и намериха пътя към пълния обрат със съдействието на Ник Уайлър-Баб, Едуардс и Букър, за да си гарантират 10-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Мюнхен бе на гребена на вълната и в заключителната четвърт, когато държеше съдбата си в свои ръце. Тимът от Белград обаче нямаше намерение да развява бялото знаме, провокирайки пътя към поредния обрат, този път дело на Коди Милър-Макинтайър, Калинич и Петрушев. Драмата се заплете, тъй като Едуардс и Уайлър-Баб върнаха преднината на домакините, но кош почти с финалната сирена на Петрушев прати мача в продължение.

WHAT AN END IN



No one wants to end the season yet...



We go to extra time pic.twitter.com/YNGGnmRxYi