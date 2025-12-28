Берое също нанесе удар по самочувствието на Академик в НБЛ

Берое Стара Загора се върна на правия път в НБЛ. Играчите на Даниел Клечков се наложиха над Академик Бултекс 99 с 89:81 в мач от 14-ия кръг. В зала „Общинска“ старозагорският тим бе в ролята на лидер през целия двубой, но едва в края стигна до успеха и така нанесе трето последователно поражение на баскетболистите на Йордан Янков.

„Зелено-белите“ се изкачиха до шестото място във временното класиране с шест победи и седем загуби, докато пловдивският отбор има три успеха и десет поражения, като запазва деветата позиция. На 4 януари (неделя) Берое ще бъде гост на Локомотив Пловдив, а ден по-рано Академик ще приеме Черно море Тича.

Стартът се оказа обещаващ и премина при честата смяна на водачеството, като Джейлън Бенджамин и Джакез Йоу се нагърбиха с отговорността да бележат за своите отбори. Последва силно включване на Дейлън Уилямс и домакините стигнаха до аванс от 4 точки в края на дебютната част.

Успешните стрелби зад дъгата на Милен Захариев, Кристиян Желев и Захариев оставиха лидерството в ръцете на „зелено-белите“ в хода на втория период. Обрад Томич и Йоу направиха опит да запалят искрата за гостите, но по-добрите решения в офанзивен план на старозагорския тим доведоха 48:38 в негова полза.

Брет Рийд, Уилямс и Бенджамин се превърнаха в главни действащи лица при подновяването на играта, когато домакините отново не дадоха инициативата. Макар и активизирането на Васил Бачев, „зелено-белите“ се радваха на аванс от 8 точки след 30 минути игра.

Пловдивският отбор не се предаде отново и това даде резултат, тъй като се пребориха за така желания обрат във финалната десетка чрез Томич, Бачев и Йоу. Последва светкавичен отговор на Александър Матушев, Бенджамин и Уилямс, които върнаха спокойствието в старозагорския лагер и домакините в крайна сметка се поздравиха с успеха.

Брет Рийд (12 борби) и Джейлън Бенджамин отбелязаха по 19 точки за Берое. Александър Матушев прибави 14, Милен Захриев има 13, Дейлън Уилямс записа 12 и 12 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йоу отговори за Академик с 20 точки и 6 борби. Васил Бачев финишира с 19 и 6 асистенции, Обрад Томич приключи с 18 и 9 овладени под двата коша топки. Райт-Рийво Лане има 11 точки и 7 завършващи подавания.