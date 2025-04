Милър-Макинтайър и Цървена звезда излизат днес да спасят сезона си в Евролигата

Днес започва Плей-ин турнира на Евролигата. Надпреварата изправя отборите от седмо до десето място от редовния сезон в минитурнир, който определя последните два тима, които ще играят в плейофите.

№7 Реал Мадрид се изправя срещу №8 Париж Баскетбол в двубой за директно класиране, като победителят ще срещне вицешампиона от редовния сезон Фенербахче. Загубилият пък ще получи още един шанс срещу по-добрия от елиминационния мач между №9 Байерн Мюнхен и №10 Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър. Вторият тим от Плей-ин надпреварата ще бъде съперник на първенеца Олимпиакос с Александър Везенков.

PLAY-IN SHOWDOWN



We begin tomorrow... All games on https://t.co/UpXZmeQUzh pic.twitter.com/tP6fDqgbx2