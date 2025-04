Реал Мадрид не се огъна пред непримиримия Париж в Евролигата (ВИДЕО)

Реал Мадрид се пребори за пети пореден успех в Евролигата и продължава да таи надежди за място в плейофите. Актуалните вицешампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент сломиха Париж със 105:104 в мач от 33-ия кръг. В Movistar Arena двата отбора не спестиха усилия, особено в нападение, но силна последна четвърт зарадва баскетболистите на Чус Матео, които се класираха за плей-ин турнира и отдалечиха състава на Тиаго Сплитер от класиране в Топ 8 след края на редовния сезон.

Срещу името на "лос меренгес" личат 19 победи и 14 загуби, като това ги прави шести във временното класиране, докато отборът от френската столица заема десетото място с 18 успеха и 15 поражения.

Real Madrid is going up in the standings #EveryGameMatters pic.twitter.com/Q9AXAYCDUK

Стартът бе повече от обещаващ и дъждът от точни стрелби затвърди тези думи. Габриел Дек и Марио Хезоня демонстрираха на какво са способни за домакините, а от другата страна Банджа Си и Надир Хифи отговаряха подобавашо. Впоследствие Микаел Янтунен помогна на французите да се отскубнат с 10 точки в края на първата част.

Тайсън Уорд и Ти Джей Шортс комбинираха своите усилия на старта на втория период, за да могат парижани да останат на лидерската позиция. Постепенно Серж Ибака, Джанан Муса и Хезоня заформиха убийствено трио, което позволи на испанците да сътворят обрат, но Шортс също бе под пара за 53:53 на голямата почивка.

Шортс и Янтунен развалиха статуквото при подновяването на играта, давайки едноличното водачество на отбора от френската столица. Муса и Хезоня се заеха с мисията да спасяват ситуацията за „белите“, но убийствената стрелба зад дъгата, гарнирана с кратко изригване на Шортс, изведоха гостите с 6 точки в края на третата част.

Размяната на серии беляза финалната десетка. Поредна такава, този път от 12:2, дело на Валтер Таварес и Андрес Фелис, бе достатъчна за „лос бланкос“ да нанесат своя удар и да дръпнат с двуцифрена преднина. Точни стрелби на Хифи, Уорд и Янтунен редуцира пасива на гостите само до минус 2 в последните 38 секунди, но Хезоня затвърди ролята си на герой и окончателно прати радостта в испанския лагер.

When the pressure’s on, Campazzo’s ready to deliver!@facucampazzo hits a high three with nerves of steel to break the tie and take control!pic.twitter.com/h1cIEcFCZ6