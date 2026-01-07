Академик Пловдив привлече американски гард

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
192-сантиметровият плеймейкър идва с опит от колежанското първенство на САЩ.

ДеМаркъс Шарп
Снимка: БК Академик Пловдив
Слушай новината

Академик Пловдив продължава да е активен на трансферния пазар, като пловдивчани си осигуриха услугите на още един американски баскетболист. Към отбора на Йордан Янков се присъединява гардът ДеМаркъс Шарп, съобщиха от клуба.

192-сантиметровият плеймейкър идва с опит от колежанското първенство на САЩ, а последният му отбор е сръбският Раднички, където е трупал игрова практика на европейска сцена.

Шарп е второто ново попълнение на „студентите“ от началото на 2026 година, след като по-рано Академик привлече и друг американец – крилото Ватанго Донзо.

Паралелно с новите трансфери пловдивският клуб обяви и раздели с Джак Хемфил и Райт Рииво-Лаане, които вече няма да бъдат част от състава.

