Берое погледна смело към Финалната осмица за Купата на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Баскетболистите на Даниел Клечков стартираха с гръм и трясък в квалификациите срещу Шумен.

берое погледна смело финалната осмица купата българия
Берое Стара Загора е с единия крак във Финалната осмица в турнира за Купата на България. Баскетболистите на Даниел Клечков изнесоха лекция на Шумен след 108:76 в първия мач от квалификациите. В зала "Младост" отборът от Стара Загора срещна проблеми до известна степен през първото полувреме, но след това се развихри в нападение и до края не остави шансове на играчите на Росен Барчовски.

Така трябва да се случи чудо, за да отпаднат "зелено-белите" от надпреварата, тъй като във втория мач трябва да загубят с 33 или повече точки срещу "жълто-зелените". Реваншът е на 28 януари в Стара Загора.


Стартът предложи няколко смени на водачеството. Постепенно Уилям Уелис и Майкъл Марш се активизираха, давайки тон на домакините за едноличното водачество. Въпреки че гостите намериха сили да отвърнат, „жълто-зелените“ продължиха със солидното си представяне в нападение и стигнаха до аванс от 7 точки след 10 минути игра.

„Зелено-белите“ демонстрираха доста повече аргументи във втората част, когато с помощта на Джейлън Бенджамин, Дейлън Уилямс и Александър Милов се пребориха за обрата. Тимът от Шумен се намираше в нокдаун, особено в нападение, където вкара едва 7 точки, което позволи на отбора от Стара Загора да продължи в същия дух и да се изстреля при 51:36 на голямата почивка.

Старозагорският отбор не намали оборотите и при подновяването на играта и запази двуцифрения си аванс, изкован от Брет Рийд, Уилямс и Бенджамин. Проблясъците на Андрия Блатанчич и Елис не дадоха желания резултат за домакините, за да могат техните съперници да си осигурят разлика от 29 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка единствената интрига бе само какъв ще бъде крайният резултат.

Дейлън Уилямс даде тон за разгрома на Берое с 23 точки, 9 борби и 5 асистенции. Джейлън Бенджамин приключи с 19 и 7 завършващи подавания, Александър Милов наниза 18 точки. Брет Рид записа 17 и 10 овладени под двата коша топки, Николай Иванов вкара 10.

Уилям Елис отговори за Шумен с 18 точки и 6 асистенции. Майкъл Марш финишира с 14 и 9 борби, Андрия Блатанчич има 13 и 9 овладени под двата ринга топки, Джейлън Бар завърши с 10 точки.

#Купа на България по баскетбол 2026 година #БК Берое Стара Загора #БК Шумен

