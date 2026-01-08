Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата

Байерн Мюнхен се наложи над испанския Баскония с 96:89 като домакин в Германия в мач от 20-ия кръг в баскетболната Евролига за мъже.

Победата беше втора поредна и общо седма за водения от новия си старши треньор Светислав ПешиЧ тим на Байерн, който заема 16-ата позиция във временното класиране. Баскония претърпя четвърто поредно поражение, което остави испанския състав на 17-о място с актив 6-14.

Байерн изоставаше с 60:69 след 30 минути игра, но след отлична последна част успя да осъществи обрат.

Андреас Обст се отличи с 37 точки, 3 борби и 2 асистенции за успеха на домакините от Мюнхен. За Баскония Матео Спаньоло завърши с 20 точки, 3 борби и 4 асистенции.

Баскетболистите на отбора на Париж надиграха турския Анадолу Ефес с 84:79 като гости в Истанбул, записвайки втори успех в последните си три срещи. Френският тим се намира на 15-а позиция с баланс 7-13, докато Анадолу Ефес допусна четвърта поредна и общо 14-а загуба от началото на сезона в Евролигата.

Гостите водеха само с точка - 65:64 преди последната четвърт, в която стигнаха до победата.

Най-резултатен за Париж Баскет беше Надир Хифи с 27 точки, 3 борби и 2 асистенции, а със 17 точки, 3 борби и 6 асистенции за домакините се отчете новото попълнение Сейбън Лий.