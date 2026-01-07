БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Миньор 2015 е крачка по близо до Финалната осмица за Купата на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" издържаха срещу Левски в първия мач от квалификациите.

левски миньор 2015 купа българия квалификации
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Миньор 2015 направи първа вярна крачка към Финалната осмица в турнира за Купата на България. Съставът на Ивица Вукотич пречупи Левски с 90:81 в първия мач от квалификациите. В зала "Триадица" тимт от Перник срещна отпор от страна на баскетболистите, водени от Константин Папазов, особено през второто полувреме, но в края наложи волята си.

Извън редиците на "чуковете" бе Алекс Уандие, а Лазар Станкович и Лъчезар Тошков не доиграха двубоя, тъй като натрупаха 5 лични нарушения. От своя страна "сините" не можеха да разчитат на Андон Вачев.

Така "жълто-черните" трябва да спечелят отново на реванша или да загубят до 8 точки, за да си подпечатат класирането в заключителната фаза на надпреварата. Вторият мач е на 28 януари в Перник.

Интригата бе факт на старта, като поделеното надмощие бе факт, както и немалкия брой реализатори от двете страни. Александър Александров, Седариан Рейнс и Момчил Кадиев показаха какво могат в нападение за домакините, докато за гостите Лъчезар Тошков и Васил Попов отвръщаха на удара. Постепенно гостите показаха друго лице в нападение и за аванс от 8 точки в края на дебютната част.

„Чуковете“ не намалиха оборотите и в хода на втория период, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Точният мерник на Лъчезар Димитров върна надеждите на „сините“, но Игор Кесар и Джордан Тали направиха така, че „жълто-черните“ да се изстрелят на голямата почивка при 50:38.

Усилията на Златин Георгиев и Рейнс помогнаха за нов щурм на столичани, които на старта на второто полувреме отново се върнаха в играта. За пореден тимът от Перник реагира светкавично и не позволи промяна на статуквото, за да се откъсне с 6 точки след 30 минути игра.

Тошков напомни за себе в дебютните минути на финалната десетка и собственоръчно върна спокойствието на гостите. Домакините проявиха нова доза характер, този път чрез Кадиев и Димитров в опитите си да надигнат глава, но Кесар отново затвърди лидерските си качества и „чуковете“ не погледнаха назад до края.

Игор Кесар блесна за Миньор с 28 точки и 8 борби. Лъчезар Тошков финишира с 24, 7 овладени под двата ринга топки, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция.

Лъчезар Димитров (5 асистенции) и Момчил Кадиев (5 борби и 7 завършващи подавания) отбелязаха по 15 точки за Левски. Димитър Маринчешки приключи с 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Седариан Рейнс има 12 и 5 овладени под двата коша топки. Златин Георгиев отбеляза 10 точки.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Миньор 2015 #БК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Баскетбол

Берое погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Берое погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Академик Пловдив привлече американски гард Академик Пловдив привлече американски гард
Чете се за: 00:57 мин.
Женският баскетболен отбор на Берое с ново попълнение Женският баскетболен отбор на Берое с ново попълнение
Чете се за: 00:55 мин.
Брандън Уилямс донесе успеха за Далас Маверикс срещу Сакраменто Кингс в оспорван мач Брандън Уилямс донесе успеха за Далас Маверикс срещу Сакраменто Кингс в оспорван мач
Чете се за: 03:40 мин.
Виктор Уембаняма със зрелищно представяне, но Сан Антонио допусна драматична загуба от Мемфис Виктор Уембаняма със зрелищно представяне, но Сан Антонио допусна драматична загуба от Мемфис
Чете се за: 02:10 мин.
Добър Милър-Макинтайър, но Цървена звезда преклони глава в Евролигата (ВИДЕО) Добър Милър-Макинтайър, но Цървена звезда преклони глава в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ