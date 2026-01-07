Миньор 2015 е крачка по близо до Финалната осмица за Купата на България

Миньор 2015 направи първа вярна крачка към Финалната осмица в турнира за Купата на България. Съставът на Ивица Вукотич пречупи Левски с 90:81 в първия мач от квалификациите. В зала "Триадица" тимт от Перник срещна отпор от страна на баскетболистите, водени от Константин Папазов, особено през второто полувреме, но в края наложи волята си.

Извън редиците на "чуковете" бе Алекс Уандие, а Лазар Станкович и Лъчезар Тошков не доиграха двубоя, тъй като натрупаха 5 лични нарушения. От своя страна "сините" не можеха да разчитат на Андон Вачев.

Така "жълто-черните" трябва да спечелят отново на реванша или да загубят до 8 точки, за да си подпечатат класирането в заключителната фаза на надпреварата. Вторият мач е на 28 януари в Перник.

Интригата бе факт на старта, като поделеното надмощие бе факт, както и немалкия брой реализатори от двете страни. Александър Александров, Седариан Рейнс и Момчил Кадиев показаха какво могат в нападение за домакините, докато за гостите Лъчезар Тошков и Васил Попов отвръщаха на удара. Постепенно гостите показаха друго лице в нападение и за аванс от 8 точки в края на дебютната част.

„Чуковете“ не намалиха оборотите и в хода на втория период, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Точният мерник на Лъчезар Димитров върна надеждите на „сините“, но Игор Кесар и Джордан Тали направиха така, че „жълто-черните“ да се изстрелят на голямата почивка при 50:38.

Усилията на Златин Георгиев и Рейнс помогнаха за нов щурм на столичани, които на старта на второто полувреме отново се върнаха в играта. За пореден тимът от Перник реагира светкавично и не позволи промяна на статуквото, за да се откъсне с 6 точки след 30 минути игра.

Тошков напомни за себе в дебютните минути на финалната десетка и собственоръчно върна спокойствието на гостите. Домакините проявиха нова доза характер, този път чрез Кадиев и Димитров в опитите си да надигнат глава, но Кесар отново затвърди лидерските си качества и „чуковете“ не погледнаха назад до края.

Игор Кесар блесна за Миньор с 28 точки и 8 борби. Лъчезар Тошков финишира с 24, 7 овладени под двата ринга топки, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция.

Лъчезар Димитров (5 асистенции) и Момчил Кадиев (5 борби и 7 завършващи подавания) отбелязаха по 15 точки за Левски. Димитър Маринчешки приключи с 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Седариан Рейнс има 12 и 5 овладени под двата коша топки. Златин Георгиев отбеляза 10 точки.