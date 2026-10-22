Монтана 2003 впечатли за историческа победа в Еврокъп

Монтана 2003 пренаписа своята история, след като ликува за първи път в Еврокъп. Действащите шампионки в женската А група повалиха Жирона с 82:73 в среща от втория кръг, която се изигра в "Арена Ботевград". Баскетболистките на Преслав Пешев контролираха голяма част от мача, но едва в края успяха да пречупят състава на Роберто Инигес, поднасяйки една от изненадите на втория по сила турнир при жените. Двубоят бе прекъснат за кратко в четвъртата част, когато електрозахранването бе прекъснато, но дори това не спря дебютанта в надпреварата към впечатляващия успех.

Така българският тим има победа и загуба на сметката си, с колкото са и испанките. На 28 октомври (сряда) Монтана ще има гостуване на Острава, а Жирона ще пътува до Германия за среща с Рутроник Старс Келтерн, където се подвизава Карина Константинова.

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Началните минути предложиха размяна на точни стрелби, като Ндьома Кане и Тилбе Сенюрек бяха най-резултатните за своите отбори. Постепенно усилията на Даниела Уолън, Йована Савкович и Радостина Димитрова, както и агресивната защита, позволи на домакините нарушат статуквото и да се преборят за разлика от 8 точки в края на дебютната част.

Гостите не се забавиха с отговора в началото на втория период, когато вдигнаха оборотите в дефанзивен план и почти заличиха изоставането си. Тройки на Димитрова и Кане върнаха спокойствието на монтанки. Испанките се възползваха от грешките в българската отбрана и равенството бе факт, но Димитрова и Кане бяха в основата на това действащите шампионки в женската А група да се приберат в съблекалнята при 41:37.

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Българският тим постави ударно начало на второто полувреме, в което двуцифрената разлика стана реалност със съдействието на Димитрова, Кане и Савкович. За пореден път испанският отбор се вдигна на щурм, този път с помощта на Каролина Гереро, Хуана Камилион и Кералт Касас, които дадоха тон за обрата, но актуалният носител на Купата на България имаше аванс от 2 точки след 30 минути игра.

Точният мерник зад дъгата на Сюнек поведе гостите към така жадувания обрат на старта на последната четвърт. За пореден път Улолън, Савкович, Димитрова и Кане отговориха със серия от 15-6, окрили символичните домакини си върнат водачеството, което се превърна в 8+ с минута, оставаща на часовника. Тройка на Гереро остави частични надежди на испанките, но Уолън сложи край на интригата с два бързи коша.

Ндьома Кане запали искрата за Монтана със своите 23 точки и 10 борби. Радостина Димитрова се отчете с 19 и 8 овладени под двата ринга топки, Даниела Уолън се разписа със 17 точки. Йована Савкович остави срещу името си 14 и 5 асистенции.

Тилбе Сенюрек се отличи за Жирона с 27 точки и 6 борби, които допълни с 5 успешни стрелби зад дъгата. Керлат Касас завърши с 14 и 5 овладени под двата ринга топки, Каролина Гереро записа 10 и 5 овладени под двата ринга топки.