Мощна Бразилия разочарова Латвия и си заслужи олимпийска квота (ВИДЕО)

Представителният тим на Бразилия сложи край на 8-годишната си суша без участие на олимпийски игри. Момчетата на Александър Петрович триумфираха на квалификационния турнир в Рига. Бразилците не оставиха надежди на Латвия след 94:69 във финала на латвийска територия. В „Арена Рига“ южноамериканците показаха, че са по-готови още от самото начало и за момент не оставиха съмнения в своето превъзходство, за да разочароват играчите на Лука Банки.

Така „кариоките“ си гарантираха квота за Игрите в Париж, като това ще бъде 16-то участие в тяхната история, а латвийците ще трябва да почакат, тъй като за последно са играли през далечната 1936 година.

Силното представяне в защита бе в основата на бързото повеждане в резултата от страна на гостите, а изявите на Бруно Кабокло, Леонардо Майндъл и Жоржиньо Де Паула също допринесоха за доброто им начало. Макар че Роландс Шмитс започна да влиза в ритъм за домакините на турнира, от другата страна стрелбата зад дъгата работеше като по учебник и това помогна на бразилците да се изстрелят с 23 точки след 10 минути игра.

„Кариоките“ намалиха значително оборотите в нападение през втората част, но дори това не ги спря да се радват на солидна разлика. Събуждането на Рихардс Ломаж и Шмитс също не даде ефект кой знае колко голям ефект на латвийците, което позволи на южноамериканците да оформят 49:33 в своя полза на голямата почива.

Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7 but 8 TRIPLES in Q1 for #FIBAOQT @basquetebrasil



https://t.co/ranzibgpnf

https://t.co/7XnyzSmcc1 pic.twitter.com/vypjj7fT2v