Началото на финала в Шампионската лига бе отложено с повече от половин час

Началото на финала в Шампионската лига между отборите на Ливърпул и Реал (Мадрид) бе отложено с половин час.

Причината за забавянето се крие във факта, че феновете на "мърсисайдци" не могат да влязат на стадион "Стад дьо Франс" в Париж.

По програма двубоят трябваше да стартира в 22.00 часа българско време, но за момента началото е предвидено за 22.30 българско време.

Официалното съобщение на УЕФА гласи, че причината за забавянето е от съображения за сигурност.

A further delay has been announced to the kick-off of tonight's Champions League final.