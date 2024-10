Надал: Оттеглям се знаейки, че дадох всичко от себе си

Носителят на 22 титли от турнири от Големия шлем Рафаел Надал обяви по-рано днес, че ще сложи край на впечатляващата си кариера в края на настоящия сезон. Испанецът ще излезе на корта за последно в отборния турнир за Купа Дейвис, като финалните битки ще се проведат през ноември в Малага, Испания.



Надал направи близо 5-минутно обръщение в профила си в „X”. Ето какво сподели „Матадора“:

„Реалността е, че имах няколко трудни години, особено последните две. Не можех да играя без ограничения. Очевидно е, че решението е трудно и ми отне известно време да го взема. Но всичко в този живот има своето начало и край и смятам, че сега е правилното време да сложа край на една кариера, която беше по-дълга и успешна отколкото някога съм си представял.



Много се вълнувам, че последният ми турнир ще са Финалите на Купа Дейвис, където ще играя за страната си. Така ще затворя кръга, след като една от първите и най-големите радости като професионален играч бяха финалите на турнира в Севиля през 2004 година. Чувствам се супер, супер късметлия заради нещата, които имах възможността да преживея.

Големият шампион не пропусна да изкаже благодарности за най-важните хора в своя екип, както и към цялата тенис общност по света.

"Искам да благодаря на цялата тенис индустрия. На всички в този спорт. На дългогодишните ми колеги, особено на най-големите ми опоненти. Прекарали сме много, много часове заедно и имаме много спомени, които няма да забравя до края на живота си", започна 14-кратният шампион от "Ролан Гарос".



Да говоря за екипа си ми е малко по-трудно. Защото в края на краищата отборът е много важна част от живата ми. Те не са само моите колеги, но и приятели. Били са до мен в моментите, когато наистина съм имал нужда. В много тежки моменти, в много хубави също така, моменти, в които съм имал нужда от подкрепа. Живели сме заедно дълго време и е трудно да обясня.



Семейството е всичко за мен. Майка ми - тя е направила всички възможни саможертви, за да имаме всичко. Съпругата ми Мери - заедно сме от 19 години. Благодаря ти за всичко. Ти беше идеалният партньор в пътуванията през всичките тези дълги години на моята кариера. Да се прибера вкъщи и да видя как синът ни расте всеки ден е една сила, която ме е държала жив и зареден с нужната енергия да продължавам. Благодаря на сестра ми, с която винаги сме имали невероятни отношения.



На чичо ми, който е причината да започна да играя тенис. Вярвам, че благодарение на него успях да преодолея много трудни ситуации в моята кариера. И баща ми - който винаги е бил вдъхновение за мен във всеки един смисъл на думата. Той е пример за труд и справяне с препятствия. Много, много благодарности и за него", добави Надал.

"И за финал - благодарен съм и на вас, феновете. Не мога да изразя благодарността си как сте ме карали да се чувствам. Във всеки един момент ми давахте изключителна енергия. Наистина, всичко, което съм преживял, е една сбъдната мечта. Оттеглям се знаейки, че дадох всичко от себе си, че направих всичко възможно. За да приключа, ще кажа - хиляди благодарности на всички и до скоро!”, сподели Надал.



Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024



Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: