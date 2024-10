Рафаел Надал спира с тениса в края на сезона

Рафаел Надал ще сложи край на кариерата си в края на сезона. Новината обяви лично носителят на 22 титли от турнири от Големия шлем в обръщение в социалните мрежи. Надал ще излезе за последен път на корта през ноември, като ще бъде част от състава на Испания за отборния турнир Купа "Дейвис".

Финалната надпревара за Купа "Дейвис" е в Малага е от 19 до 24 ноември, а съперник на Надал и компания на четвъртфиналите ще бъде селекцията на Нидерландия. Надал не се е появявал на турнири след отпадането на четвъртфинала при мъжките двойки на Олимпийските игри в Париж 2024 в тандем с Карлос Алкарас.

Преди това на единично Надал загуби във втория кръг от Новак Джокович, което се оказва и последното му стъпване на кортовете на "Ролан Гарос", където се проведе олимпийския турнир и където Матадора спечели 14 от своите 22 трофея от Големия шлем.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi