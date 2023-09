Най-старото съперничество в света

Във футбола има всякакви съперничества, особено ако говорим за дрязгите на клубно равнище. На ниво национални отбори обаче има един двубой, който никога не може да бъде изваден от съзнанието дори на напълно безпристрастните фенове и това е най-старият мач между две държави на света – Шотландия и Англия. Тази вечер на „Хемпдън Парк“ ще играят двата отколешни опонента, които никога не са хранили особено топли чувства един към друг. И възможно най-неподходящото определение за тази среща е „приятелска“, въпреки че в Глазгоу довечера двубоят да се води наистина контролен и без особено значение.

За първи път двете страни играят една срещу друга преди 150 години. Тогава, когато футболът все още е прохождал и навярно никой не е подозирал в каква неповторима машина за контрол на хорските емоции ще се превърне. В най-новата история на този дуел Англия и Шотландия се срещнаха на европейското първенство през лятото на 2021-а и тогава не успяха да се победят, приключвайки при нулево равенство на „Уембли“ в груповата фаза. Сега „Трите лъва“ вървят повече от уверено към шампионата на Стария континент догодина, макар да не успяха да надделеят над Украйна преди дни, а „гайдарите“ впечатлиха всички с петте си поредни победи в квалификациите, които към момента им гарантират напълно заслужено второ поредно участие на еврофинали. За тима на Стив Кларк това е отличната възможност хем да накаже вечния си враг и надменен съсед, хем да провери докъде наистина се е развил шотландският национален отбор, защото без съмнение в последните години Англия е сред съставите в международен план, с които всички трябва да се съобразяват. За феновете на шотландците пък това е и прекрасен шанс да постигнат първа победа над недолюбвания опонент през 21 век.

Auld Enemy. Така наричат този мач на Острова. “Старият враг“. Кларк подчерта на пресконференцията вчера, че срещата е идеалният барометър за неговия тим. Тим, който се изкачи с 20 позиции в световната ранглиста на ФИФА под негово ръководство и вече е 30-и. За справка – ние сме 77-и, като все още класацията не е обновена, а ние ще паднем още надолу след двете си поражения от Иран и Черна гора. За Шотландия очевидно следва нещо като мини-златна епоха, защото скоро след двубоя с Англия се задава гостуването на Испания в евроквалификациите, а после идва и още една проверка, която си струва да бъде наблюдавана – мач с финалиста от последните две световни първенства Франция. Разбира се, в момента и участието на Евро 2024 не е въпрос на дискусия, а по-скоро на узаконяване след още няколко срещи и натрупани точки. А споменатите срещи спокойно могат да помогнат на тима да ускори подобрението си.

Англия от своя страна по-скоро гледа със снизхождение към съперника. В последните десетилетия се отвори бездна между качеството на двете страни и в момента „Трите лъва“ разполагат с потенциал, на който би завидял всеки един друг селекционер. За последно англичаните загубиха тази битка през 1999-а. Гарет Саутгейт каза в духа на джентълменството, че двубоят ще бъде труден и дори опасен за неговите играчи, но кой треньор не иска да похвали предварително съперника, особено в настоящите времена, в които всичко се гледа под лупа?!

150 years.



Tonight's 150th Anniversary Heritage Match celebrates the game that sparked international football - and everything that has come since.#SCOENG pic.twitter.com/jfXXKoqWOE