Най-великият играч на Англия

Има фигури, които просто са призвани да оставят следа след себе си! Толкова ярки и забележими, че дори кончината им не може да ги изтрие от съзнанието на хората. Да, те престават да съществуват, изчезват, отиват си, но наследството им "живее" вовеки.

Вчера Англия и светът се простиха със сър Боби Чарлтън - световен шампион с "Трите лъва" от 1966, носител на три титли на Англия, купата на Футболната асоциация, европейски клубен първенец, прекарал 17 години на "Олд Трафорд" с любимия си Манчестър Юнайтед. Личност, за която футболната общественост на Острова няма разнопосочни мнения. Изиграва 106 мача с фланелката на родината си, като в тях успява да вкара 49 гола. Диагностициран с деменция през 2020, Чарлтън почина на 86 години.

За него прочутият нападател и настоящ телевизионен водещ Гари Линекер сподели пред ББС, че "Чарлтън е най-великият играч в историята на Англия. Човек може да дава оценка само на хора, които е наблюдавал, а аз имах късмета да го гледам как играе, когато бях малък. Той беше един от моите герои".

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG