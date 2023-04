Наказаха 171 фенове на Ювентус за расистките обиди към Ромелу Лукаку

Полицията в Торино заяви, че е глобила 171 привърженици на Ювентус и им е наложила забрана да посещават стадиона на "Старата госпожа" след расистките обиди по адрес на нападателя на Интер Ромелу Лукаку.

По време на първия мач от полуфиналите за Купата на Италия между Ювентус и Интер на 4 април, Лукаку стана обект на маймунски скандирания от някои тифози на "бианконерите" - представители на белгиеца определиха подвикванията като "враждебни и отвратителни расистки обиди". В кратко изявление торинската полиция обяви решението с "расистки скандирания" по време на полуфинала. От тях не дадоха подробности относно размера на глобите или за това колко дълго ще продължи забраната за посещаване на "Алианц Стейдиъм".

