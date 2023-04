Наказаха страничния съдия, ударил Анди Робъртсън

Асистент съдията Константин Хацидакис, който е заподозрян, че е ударил с лакът футболиста на Ливърпул Анди Робъртсън, ще бъде наказан, докато тече разследването срещу него, обяви "Ройтерс", позовавайки се на организацията, която ръководи професионалните рефери в Англия.

Странният инцидент е станал на полувремето на мача между Ливърпул и Арсенал, докато футболистите на двата отбора са се прибирали в съблекалнята.

От кадрите, които бяха разпространени от Sky Sports, се вижда, че асистент реферът и защитникът на Ливърпул се приближават един към друг. Шотланският футболист, който очевидно е недоволен от решение на съдията, се опитва да го хване за ръката. Тогава съдията вдига ръка към играча и изглежда, че му нанася удар в лакът. Според журналист на Sky, който е бил на пистата на стадиона, капитанът на националния отбор на Шотландия веднага е потвърдил, че е бил ударен.

Assistant referee Constantine Hatzidakis will not officiate until an investigation over an alleged elbow on Andy Robertson has been completed, the PGMOL has confirmed. pic.twitter.com/89sCFVGyLG