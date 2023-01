Бившата №1 в световната ранглиста по тенис при жените Наоми Осака обяви, че очаква първото си дете.

Японката съобщи радостната новина, използвайки профила си в Туитър, в който публикува снимка от ехографа, придружена с текст на японски и английски.

От написаното стана ясно, че Осака ще пропусне целия сезон 2023 заради бременността си, а самата тя изрази надежда, че ще я видим отново на корта за Australian Open 2024.

"Последните години бяха интересни, но този най-труден период от живота ми може би е най-забавният. Последните месеци далеч от спорта ме накараха да ценя и обичам още повече играта, на която посветих живота си. Осъзнах също, че животът е твърде кратък и не трябва да приемам някои моменти за даденост. Знам, че пред мен предстои още много в бъдеще, но едно нещо, което очаквам с най-голямо нетърпение, е детето ми да гледа един от моите мачове и да казва: "Това е майка ми". 2023 година ще бъде пълна с уроци и се надявам да се видим в началото на следващата година, защото ще бъда на Откритото първенство на Австралия през 2024-а. Обичам ви всички безкрайно", написа Наоми Осака.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I