Наоми Осака пропуска Откритото първенство на Австралия

Бившата №1 в света Наоми Осака няма да участва в Откритото първенство на Австралия, което започва след малко повече от седмица.

Японката, която е двукратна шампионка в Мелбърн, не е обявила причината да пропусне първия за годината турнир от Големия шлем.

Naomi Osaka has pulled out of the Australian Open, organizers of the tournament announced Saturday.



Osaka, a two-time Australian Open champion, will be replaced by Dayana Yastremska. pic.twitter.com/LmsUx8jhrg