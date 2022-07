Напрежение на протест в Скопие срещу френското предложение и "българизацията" (Снимки/Видео)

Четвърти ден на протести в Република Северна Македония срещу т.н. “френско предложение” за започване на преговори с ЕС.

До дни предложението трябва да влезе за разглеждане в Събранието на страната.

Шарл Мишел: РСМ може да започне преговори с ЕС, веднага след като одобри френското предложение

Хиляди излязоха по улиците на Скопие против “българизацията” на Северна Македония.

Опозицията организира масови протести против приемането на пакета документи, които, според тях, удовлетворяват българските искания.

Протестиращите тази вечер хвърляха пиратки към сградата на Министерството на външните работи, а по-късно се стигна до ескалация на напрежението пред парламента.

Камъни, бутилки и тежки предмети полетяха към сградата и полицаите с възгласи: “Хайде, българчета”. Протестиращите питаха полицаите дали бранят България и ги обиждаха, че са българи.

В Туитър съветникът по националната сигурност в Белия дом Джейк Съливан призова Северна Македония да се възползва от възможността да започне преговори с ЕС. Съливан посочва, че след присъединяването си към НАТО Северна Македония е била винаги силен съюзник и че може да допринесе и към ЕС.

Since joining NATO, North Macedonia has been a strong Ally. It can also make important contributions to the EU. We encourage our friends to take the opportunity to start the EU accession process.