БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 08:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Насилие и състрадание по неандерталски: Какво разказват останките в пещера в иракски Кюрдистан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Запази
насилие състрадание неандерталски разказват останките пещера иракски кюрдистан
Слушай новината

Кости на неандерталец, открити в пещера в иракската част на Кюрдистан, предоставят доказателства както за проява на насилие, така и за проява на състрадание сред най-близките еволюционни роднини на нашия вид, предаде Ройтерс.

Изследване, публикувано в сп. „Сайънтифик рипортс“, описва при един и същ индивид рана, вероятно причинена от смъртоносен удар с копие, както и следи от по-стара травма, която не е била фатална и е възможно да е наложила полагането на грижи.

В пещерата Шанидар, която се намира в планината Загрос в Северен Ирак, изследователите са открили частичен скелет на неандерталец на възраст около 45 години. Сред останките е лява лопатка с кръгъл отвор с диаметър 15 милиметра – свидетелство за дълбока прободна рана.

Костите на този индивид, когото учените наричат Шанидар А, са открити под около 7,5 метра скали и седименти вътре в пещерата и датират отпреди около 75 000 години. Изследователите не са успели да определят пола на неандерталеца.

Според учените формата на раната подсказва, че тя е била причинена от силен удар със заострено дървено копие – вид оръжие, за което е известно, че неандерталците са използвали, а не с копие с каменен връх. Това е било оръжие, използвано при лова на едри бозайници, които са били важен източник на храна.

„Копието би проникнало през кожата и основните мускули, най-вече през гръдния мускул, както и през гръдния кош, мускулите между ребрата и белия дроб“, казва Ема Помрой, специалист по биоантропология в Кембриджския университет и водещ автор на изследването.

Неандерталците са знаели, че това ще доведе до бърза смърт, отбелязва изследователката.

Археологът от Кембриджкия университет и съавтор на изследването Греъм Баркър, който ръководи разкопките в пещерата Шанидар от 2015 г., посочва, че най-вероятният сценарий е междуличностно насилие.

Изследователите смятат, че насилието вероятно е възникнало или между членове на определена група неандерталци, или между членове на враждуващи групи неандерталци, като според тях е по-малко вероятно да става дума за нападение от Хомо сапиенс или случайно нараняване.

Учените са открили костни фрагменти, разместени от оръжието. Начинът, по който е причинена раната, е довел до настъпването на бърза смърт.

Освен лопатката, изследователите са намерили няколко ребра, почти цяла „дясна ръка“ и седем зъба, предимно от предната част на долната челюст, принадлежали на Шанидар А.

По зъбите има следи, които показват, че неандерталецът е преживял тежка травма поне една година преди смъртта си – удар по лицето, довел до счупване и загуба на предните зъби.

„Болката сигурно е била изключително силна, а основни нужди като хранене и пиене вероятно са били затруднени. Това означава, че храната на Шанидар А е трябвало да бъде намачквана и да му е била осигурена възможност да си почива. Шанидар А вероятно е имал нужда от грижите на членовете на групата за задоволяването на някои основни нужди по време на възстановяването си“, казва Помрой.

Пещерата Шанидар е била обитавана от неандерталците в продължение на десетки хиляди години като сезонен лагер, а по-късно и от представители на вида Хомо сапиенс.

Неандерталците са имали по-мощно телосложение от Хомо сапиенс, както и по-изразени надвеждни дъги. Те са живели като ловци-събирачи и са населявали Евразия – от Атлантическото крайбрежие до Уралските планини, отпреди около 400 000 години допреди 40 000 години. Неандерталците изчезват, след като Хомо сапиенс се установява в региона.

Двата вида са се кръстосвали, като съвременните човешки популации извън Африка носят остатъчна неандерталска ДНК. Пещерата Шанидар е източник на информация за неандерталците още от 50-те години на миналия век, а находката Шанидар А сега разкрива нови подробности за тяхното поведение.

„Виждаме доказателства за две противоположни страни на човешката природа – грижа и насилие, съчетани в един и същи индивид“, казва Помрой.

#неандерталец #помощ #Иракски Кюрдистан #насилие #откритие

Последвайте ни

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
2
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
4
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Наука и технологии

Двама астронавти ще излязат в открия Космос, за да инсталират слънчеви панели
Двама астронавти ще излязат в открия Космос, за да инсталират слънчеви панели
Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г. Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г.
Чете се за: 02:40 мин.
Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект
Чете се за: 02:40 мин.
Раздадоха отличията на "Международната награда на херцога на Единбург" за 70-и път Раздадоха отличията на "Международната награда на херцога на Единбург" за 70-и път
Чете се за: 01:42 мин.
Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ измина рекордните 45,2 км на Марс Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ измина рекордните 45,2 км на Марс
Чете се за: 04:42 мин.
От тази учебна година изкуственият интелект се изучава в Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив От тази учебна година изкуственият интелект се изучава в Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив
7347
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.
По света
САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ