Наводненията в Италия отмениха старта на Формула 1

Състезанието от Формула 1 за Голямата награда на Емилия-Романя през този уикенд беше отменено заради тежките метеорологични условия в италианската провинция.

Обилните валежи през последните няколко дни на и в близост до пистата "Имола" предизвикаха сериозни наводнения, като по последни данни най-близкият град до трасето, който също носи името Имола е изцяло под вода.

Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали побърза да вземе отношение по темата, като заяви, че отмяната на състезанието е правилното решение и допълни, че мислите му са с всички пострадали.

Призиви за отлагане на надпреварата се появиха и по-рано днес, когато вицепремиерът на Италия Матео Салвини също призова властите в областта да се съсредоточат върху опазването живота и здравето на населението.

Във вчерашния ден пък час от служителите на отборите във Формула 1 бяха помолени да напуснат по-рано пистата "Имола" заради опасност от наводнения.

С отлагането на Гран при на Емилия-Романя сезонът във Формула 1 бе съкратен до 22 състезания, а следващият старт ще бъде на 28 май по улиците на Монте Карло.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA