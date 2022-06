Неймар е под въпрос за контролата с Южна Корея

Бразилският национал Неймар може да пропусне приятелския мач срещу Южна Корея, след като получи травма на стъпалото по време на тренировка в навечерието на двубоя.

Неймар хвана дясното си стъпало и падна на земята след единоборство със съотборник по време на заниманието на стадион „Сеул Уърлд Къп“. Той незабавно бе прегледан от медицинско лице и напусна терена, накуцвайки, като не се завърна за довършека на сесията.

Neymar suffers apparent foot injury on eve of friendly vs. S. Korea https://t.co/p9x3slMPGj