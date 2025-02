Неостаряващият Леброн Джеймс окрили Лейкърс срещу Никс (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс продължава да демонстрира възходяща форма по пътя към своия втория пореден триумф в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик матира Ню Йорк Никс със 128:112 среща, изиграна в „Медисън Скуер Гардън“. Мачът не предвещаваше подобен изход, но в заключителната четвърт „езерняците“ бяха пълни господари и спряха полета на момчетата на Том Тибодо от пет последователни грешни стъпки отвъд океана.

Лейкърс продължават да удържат петото място в Западната конференция с 28 победи и 19 загуби, а „бричовете“ са еднолично трети на Изток с 32 успеха и 17 поражения.

Руи Хачимура и Леброн Джеймс се погрижиха гостите да властват в откриващите минути. Усилията на О Джи Ануноби, Микал Бриджис, Дош Харт и Джелйън Брънсън се увенчаха, давайки импулс на домакините, но Джеймс започна да набира скорост и се погрижи „езерняците“ да си извоюват аванс от 9 точки в края на откриващия период.

„Бричовете“ показаха доста по-сериозно лице при откриването на следващата част, когато се върнаха в играта на бърза ръка чрез кратка лекция от страна на Карл-Антъни Таунс. Последва светкавична реакция на Дориън Фини-Смит и Остин Рийвс, които се погрижиха Лейкърс отново да си стъпят на краката и да се оттеглят в съблекалнята при 59:54.

Стартът на третата част се превърна в парада на разменените стрелби. Джеймс и Хачимура нямаха спиране за тима от щата Калифорния, докато от другата страна Прешъс Ачиува, Таунс и Харт имаха какво да кажат по въпроса. Силен финален щурм, дело на Джеймс и Рийвс, отново наклониха везните в полза на гостите, които след 36 минути игрово време си издействаха 2-точков актив.

В заключителната четвърт „езерняците“ нанесоха своя удар, а той дойде със съдействието на Макс Кристи, Гейб Винсът и Джеймс, които припомниха на своя отбор вкуса на двуцифрената преднина. Точните стрелби на Микал Бриджис и Харт дадоха частични надежди на Никс, но Рийвс, Джеймс и Хачимура оставиха победата в ръцете на Лейкърс.

Леброн Джеймс отново доказа своето величие, отчитайки се с трибъл-дабъл за победителите (10-и за него през сезона) от 33 точки, 11 борби и 12 асистенции. Остин Рийвс го последва с 27, 5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Руи Хачимура се разписа с 21 точки, по 15 нанизаха Макс Кристи и Дориан Фини-Смит, като последният се прибра в съблекалнята и с 5 точни от далечна дистанция.

Джош Харт отвърна за Никс с 26 точки. Джейлън Брънсън се отчете със 17 и 7 асистенции. Микал Бриджис реализира 16, Прешъс Ачиува записа 15 точки и 15 борби, О Джи Ануноби вкара 13. Майлс МакБрайд отбеляза 12 точки, Карл-Антъни Таунс приключи с 11 и 6 овладени под двата ринга топки

На 5 февруари (сряда) Лейкърс ще имат визита на своя градски съперник – Лос Анджелис Клипърс, докато ден по-рано Ню Йорк ще домакинства на Хюстън Рокетс.

