Независимо от големия маратон в Хага, избирателната активност e по-висока на балотажа
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Как преминава вотът на българите в Нидерландия?
В Хага днес се провежда маратон с над 10 000 участници, което затруднява придвижването в града. Избирателната активност е малко по-висока от първия тур на изборите.
В Нидерландия изборните секции са 24, като гласуването в 11 от тях е машинно.
Асен Цонев, член на СИК, Хага: "За сега изборният ден протича спокойно и сме в очакване на все повече и повече избиратели. Тук в Хага, при нас, в Амстердам, и може би в Айндховен има по-голям наплив, най-вече заради студентите. Засега няма постъпили сигнали за нередности, но ние следим изкъсо за всякакви нарушения."
Автор: Ирина Атанасова