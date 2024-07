Нигерия изненада Австралия за успешно начало на Олимпийските игри в Париж

Представителният тим на Нигерия поднесе изненада на старта на олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Баскетболистките на Рена Уакама срази един от фаворитите в лицето на Австралия със 75:62 в мач от първия кръг в група B. На стадион „Пиер Мороа“ във Виланьов д‘Аск нигерийките натрупаха комфортен аванс през втората част, което се оказа достатъчно да удържат натиска на състезателките на Санди Брондело до края.

Двубоят ще се запомни с рекорда на Лорън Джаксън. Австралийката стана най-възрастната баскетболистка с участие на най-големия спортен форум – 43 години и 79 дни.

Следващият мач за африканките ще бъде на 1 август, когато ще срещнат домакините от Франция, а австралийките ще играят срещу Канада.

