Ноа Лайлс спечели световната титла в бягането на 100 метра, сръбкиня взе златото в скока на дължина

Американецът Ноа Лайлс спечели златния медал в бягането на 100 метра при мъжете на световното първенство по лека атлетика в Будапеща.

26-годишният Лайлс, който е двукратен световен шампион на 200 метра, премина дистанцията с време от 9.83 секунди, което е най-добро постижение в света за сезона.

Сребърното отличие в "кралската" дисциплина сензационно остана за Летсиле Тебого. Представителят на Ботсвана финишира за 9.88 секунди и направи национален рекорд на африканската страна. Британецът Жарнел Хюз и ямаецът Облик Севил се наредиха трети и четвърти, като според времеизмервателната система също записаха резултат от 9.88 секунди. Фотофинишът обаче раздели тримата, като за Севил остана разочарованието от пропуснатия медал.

