Везенков окрили Олимпиакос да се върне към победите в Евролигата (видео)

Александър Везенков и Олимпиакос си припомниха вкуса на успеха в Евролигата след двете поредни допуснати грешки. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Виртус Болоня с 87:77 в среща от 16-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас показа две лица, особено през първото полувреме, когато допусна нелеп обрат, но в хода на второто намали значително колебанията и не допусна изненада срещу състава, воден от Душко Иванович.

Срещу статистиката на гърците вече личат 10 победи и 6 загуби, което им отрежда третото място във временното класиране, докато италианците се намират на незавидната 17-та позиция с 3 успеха и 13 поражения.

Домакините бяха окрилени в откриващите минути, а безотказната стрелба на Александър Везенков, Еван Фурние и Костас Папаниколау, както и солидното раздаване на топката, бяха достатъчни за натрупването на двуцифрена разлика. Гостите се намираха в нокдаун и това даде предпоставки на Везенков да не намали оборотите, за да изведе гърците с 12 точки в края на встъпителния период.

Италианците нямаха намерение да развяват толкова бързо бялото знаме и това си пролича в хода на следващата десетка, тъй като започнаха да разчитат на много по-солидно лице в защита и на Марко Белинели, който съсипа гръцката защита. Алек Питърс влезе в ролята на спасител за „червено-белите“, но Уил Клайбърн имаше последната дума по пътя към обрат и се погрижи „черните“ да се оттеглят в съблекалнята при 46:43.

