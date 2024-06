Нов рекорд за Алкарас или първи трофей за Зверев – всички погледи са към Париж

Карлос Алкарас и Александър Зверев ще определят в неделя новия шампион от Откритото първенство на Франция по тенис – „Ролан Гарос“. В петък Алкарас победи в пет сета Яник Синер и стана най-младият в историята (на 21 години), който достига до финал в турнирите от Големия шлем на всички настилки – твърди кортове в Ню Йорк, трева в Лондон и сега на клей в Париж.



„Разбрах за този факт, проверих в телефона си след победата. Това е нещо велико. Страхотно е да мога да подобрявам нови и нови рекорди“, коментира Алкарас, действащ шампион от Уимбълдън след класирането си за финала на „Ролан Гарос“.

„Ако трябва да бъда честен, опитвам се да не мисля много за тези неща преди финала, но определено това показва, че се справям добре на всички настилки. Това беше една от целите ми когато започна професионалната ми кариера. Чувството е страхотно, но точно в този момент не искам да се концентрирам върху това“, добави 21-годишният испанец.



Любопитен е фактът, че Алкарас се класира за първия си финал в годината, в която, по всяка вероятност, Надал излезе на корта в Париж за последен път (загуби в първия кръг от Зверев).



Матадора е истинска легенда на „Ролан Гарос“, като е печелил турнира 14 пъти в своите 19 участия.

„Изпитвам специални чувства към този турнир“, продължи Алкарас. „Помня, че като малък бързах да се прибера от училище и да включа телевизора, за да гледам „Ролан Гарос“. Гледах страшно много двубои. Разбира се, Рафа Надал доминираше тук в продължение на 14-15 години, което е нещо невероятно“, добави Алкарас.

„Разбира се, че искам да видя името си до тези на другите испански тенисисти, които са спечелили турнира. Не е само Рафа. Говорим за Фереро, Моя, Коста…много испанци, легенди на нашия спорт, които са спечелили тук. Определено искам да видя името си до техните“, категоричен е Алкарас.





