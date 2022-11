Нов супермач на Везенков, но Олимпиакос загуби с точка

Александър Везенков отново показа, че е суперзвезда в Евролигата, като записа нов страхотен мач в най-силния шампионат на Европа. Българинът завърши с коефициент на полезно действие 27 след нови 20 точки за Олимпиакос, но тимът му отстъпи на Валенсия у дома с 82:83 точки.

Везенков добави 3 борби и най-много асистенции за своя тим - 7, като направи и 2 откраднати топки за гръцкия колос.

.@valenciabasket gets the W in Greece!



Highlights... pic.twitter.com/OpzKvrd23T