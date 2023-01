Новак Джокович преодоля квалификант и си осигури мач с Григор Димитров

Във втория си мач в Мелбърн Джокович победи френския квалификант Ензо Куоко с 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0, но имаше определени колебания, породени от дискомфорта в сухожилието на лявото бедро. Все пак сърбинът показа класа и агресивна игра, за да стигне до 23-ти пореден успех в Мелбърн след малко над три часа игра.

Още в началото на двубоя 190-ят в света Куоко обърна глезена си при смяна на посоката и получи дълъг медицински таймаут, а Джокович бързо взе частта с 6-1. Във втория сет Куоко игра на високо ниво и бе равностоен на именития си съперник, който започна да изпитва болки в задната част на бедрото. Французинът успя да надделее в тайбрека със 7-5, за да изравни резултата. От този момент нататък Джокович бе безпощаден и даде само два гейма на съперника си до края на мача, за да се класира за третия кръг на турнира.

Novak moves on



The 9x champion beats Couacaud 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 and will play Grigor Dimitrov in the third round.@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VMOcZklPlC