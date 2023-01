Новак Джокович: В мен все още гори желание за победи

Новак Джокович няма никакво намерение да спира да печели трофеи. Сърбинът отпразнува подобаващо триумфа си на Откритото първенство на Австарлия, докато в родината му сипят хвалебствия по негов адрес.

Джокович, който от днес отново е №1 в световната ранглиста, направи дежурната за всеки шампион в Мелбърн фотосесия с трофея, след която призна, че мотивацията му по никакъв начин не се е загубила през годините.

An astounding 10th #AusOpen title, a remarkable 22nd Grand Slam crown, an outrageous 374th week as the world No.1 - the numbers behind @DjokerNole's #AO23 triumph are head-spinning.



And he's not finished yet...