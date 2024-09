Нови два гола на Холанд осъществиха обрат за Манчестър Сити, Ливърпул се издъни срещу Нотингам Форест

Английският шампион Манчестър Сити направи пълен обрат и се наложи над Брентфорд с 2:1 в мач от четвъртия кръг на Висшата лига.

Мачът започна лошо за "гражданите", като Йоан Уиса откри резултата за гостите още в 22-рата секунда. В първия половин част обаче с два гола на Ерлинг Холанд Сити направи пълен обрат и запази аванса си до края на срещата.

В 19-ата минута норвежецът изравни с остър удар в левия ъгъл на вратата след пас на Кевин Де Бройне.

След това Холанд получи топката от вратаря Едерсон, като надбяга защитата, излезе сам срещу вратаря Марк Флекен и технично копна топката покрай него.

След почивката головата машина на Сити се размина с хеттрик, а пропуск за "гражданите" направи и Джак Грийлиш.

Манчестър Сити остава единственият отбор в Англия с пълен актив от първите четири кръга и е на върха на класирането.

Ливърпул загуби от Нотингам Форест с 0:1 у дома. Победното попадение за гостите вкара Калъм Хъдсън-Одой в 72-рата минута на мача. Той стреля от границата на наказателното поле, като топката се отби в левия стълб и влезе във вратата на безпомощния Алисон Бекер.

Това бе първо поражение за "червените" под ръководството на новия мениджър Арне Слот.

Брайтън бе спрян от Ипсуич, като двата отбора направиха нулево равенство. Голям мач за Ипсуич направи вратарят Мурич, който спаси удари на Джорджино Рутер, Каору Митома.

Кристъл Палас навакса изоставане от два гола срещу Лестър и успя да не загуби мача у дома - 2:2. Джейми Варди изведе "лисиците" напред в резултата в средата на първата част, а в самото началото на второто полувреме Стефи Мавидиди направи 2:0 за Лестър. Жан-Филип Матета върна бързо едно попадение и отново той от дузпа изравни резултата в добавеното време на мача.

Mateta's brace denies Leicester their first three points of the season #CRYLEI pic.twitter.com/Yda5P1oDRp