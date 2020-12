Нови филми и сериали в ефира на БНТ през декември

В понеделник, 14 декември, обедния филмов слот на БНТ 1 от 14:00 часа продължава с нови дванадесет епизода от пети сезон на американо-канадския сериал „Когато сърцето зове“.

Настъпва любимото време на годината и градчето Хоуп Вали въплъщава духа и радостта на коледния сезон. Героите в сериала трескаво се приготвят за празниците. Всеки се опитва да помогне ида сбъдне желанията на другите. Дори Джак се прибира от опасните северни територии. Посрещат Новата година, а след това животът на общността продължава с личните драми, любовни преживявания и приятелства. Заводът в градчето има финансови затруднения, но успява да ги преодолее.

Хоуп Вали се разраства и развива, но семействата не забравят миналото. Джак и Елизабет най-сетне се женят, а сватбата им е най-вълнуващата и запомняща се в историята на градчето. Той продължава да изпълнява дълга си и да прави света по-хубаво място. Най-накрая приключва делото срещу Хенри Гауен и той се връща като започва нов живот. Магазинът за дрехи на Доти и Розмари става известен извън пределите на Хоуп Вали. Валят сериозни и скъпи поръчки. Но има тъжни дни, в които някои ще се разделят с близките си.

Във вторник, 15 декември, е премиерата на хитовия руски сериал, посветен на Иван Грозни – „Годунов“ /Русия, 2018 г./.

Премиерният сериал ще се излъчва всеки делничен ден от 22:00 ч. по БНТ 1. Зрителите ще се върнат в 16-ти век и управлението на Иван Грозни, когато е един от най-сложните и противоречиви периоди в историята на Русия. Борис Годунов, който не е с дворянски произход, постъпва като оръженосец при един от най-близките довереници на царя - Малюта Скуратов и се влюбва в дъщеря му, обещана на княз Василий Шуйски. Още в първия епизод Борис Годунов впечатлява царя с играта си на шах и той го взема в свитата си за столник.

Борба за трона, несподелена любов, предателство и интриги, а залогът е много по-голям от живота на героите. Защото от техните действия зависи бъдещето на Русийското царство.

В събота, 19 декември от 23:10 по БНТ 1, очаквайте премиерата на българския игрален филм „Екшън“ /2019 г./. Режисьорски дебют на Радослав Илиев и първи самостоятелен филм на сценариста от „Под прикритие" Тео Чепилов.

Оператор на лентата е Борислав Пенчев, който от години работи в канадската кино индустрия и е в операторския екип на сериали като Prison Break, The Flash , Arrow, Legends of Tomorrow, Once Upon a Time, Minority Report и Supernatural.

Филмът разказва историята на три хлапета с една обща мечта – да създадат най-великият филм от любимата им екшън поредица. Но съдбата се намесва в живота им - при пътен инцидент, те без да искат унищожават кола пълна с наркотици. Трябва спешно да намерят огромна сума пари, за да компенсират лошите хора, собственици на стоката. Тримата извършват немислимо престъпление крадат лентата на холивудски филм, който се снима у нас, за да поискат откуп от продуцентите. В последвалата серия от трагикомични ситуация момчетата успяват да се забъркат в толкова големи неприятности, че българската, руската, еврейската и японската мафия са по петите им, включително медиите и полицията.

Комедията разказва за каубои, индианци, извънземни, всевъзможни видове гангстери, японци, еврейски филмови продуценти, африканци, руснаци, българи, родни и чуждестранни красавици, както и нинджи, и каратисти. Пъстър актьорски състав е умело преплетен в една сатира на шоубизнес, изпълнена с престрелки, неочаквани обрати, експлозии, както и истории за любов, пари, коли и още нещо.

Специално участие във филма има Васил Кожухаров, най- известният глас в България, озвучил повечето екшъни през 80-те и 90-те години. Неговият дублаж добавя доза реализъм в лентата. Сред останалите имена в актьорския състав са Пламен Димов, Петър Петров, Милко Йовчев, Джонас Толкингтън, Тери Рандал, Реймънд Стиърс, Юта Такенада, Александър Койнов, Дий Юн, Азуса Йонеока, Юлиан Малинов, Цветомир Ангелов, Теодор Папазов, София Бобчева и Яна Маринова.

В неделя, 20 декември, БНТ 1 ще излъчи българо-македонския игрален филм „Подгряване на вчерашния обяд“ /2002 г./. В него участват Камен Донев, Стефан Вълдобрев, Деян Донков, Светлана Янчева, Биляна Казакова, Снежина Петрова, Руси Чанев, Атанас Атанасов, Галин Стоев, Досю Досев, Вълчо Камарашев, Васил Банов.

Драмата е по едноименния роман на съвременния македонски писател Миле Неделковски, който почина по-рано тази година. Филмът разказва едновременно за комунистическия и антибългарски терор във Вардарска Македония под сръбска или „югославска" власт.

„Подгряване на вчерашния обед" е разказ за събития, в които разликата между добро и зло е напълно заличена, а героите, които отказват да приемат този факт, са осъдени да заплатят за това висока цена.

Високо в планините на Македония, екип от млади документалисти снима филм за Катерина Вандева - потомка на стар комитски род. Една жена решава да говори след повече от 40 години мълчание - малката Катерина, порасналата Катерина, възрастната Катерина, все лицата на една жена, която постепенно губи женското у себе си. От наказанието за писане на български език в македонско училище през унижението в местния полицейски участък до изпращането в трудов лагер - целият й живот е низ от горчивина и постоянна борба за самосъхранение. Каква е цената на оцеляването? На този въпрос се стреми да си отговори млад режисьор, който със своя снимачен екип в наши дни се опитва да реконструира парченцата от живота на Катерина Вандева по собствените й неуютни спомени. "Това, което сме се опитали да направим, е да универсализираме проблема за насилието. Най-общо казано, ние живеем в света на силните. Те определят начина, по който трябва да живеем и мислим. По тази причина те са хора на статуквото и искат да запазят вчерашното. Силните искат да подгряват вчерашния обед, защото желаят времето на силния никога да не свършва", споделя режисьорът Костадин Бонев.

Излезлите наяве тайни, грижливо прикривани толкова време, хвърлят в смут силните на деня в новосъздадената Македония. И те решават да действат. В работата на екипа се намесват бивши държавни функционери, които искат да използват изповедта на Катерина за свои цели. За режисьора Никола и неговите приятели остава изборът - дали ще направят компромис със съвестта си, както обикновено се постъпва тук на Балканите, или ще се опитат да съхранят посланието на Катерина.

Филмът е отличен със седем награди, сред които номинация за „Оскар“ за чуждоезичен филм през 2003 г.; награда на Министерство на културата и „Бояна филм“ и за режисьорски дебют, а Биляна Казакова получава награда за най-добра млада актриса.