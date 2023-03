Ню Йорк сломи Бостън след две продължения за 9-и пореден успех в НБА

Ню Йорк Никс надви Бостън Селтикс със 131:129 като гост след две продължения в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Мачът в зала „ТиДи Гардън“ бе изпълнен с много емоции и драма, като в крайна сметка Никс сразиха съперника за деветата си последователна победа в Лигата.

Най-резултатен за нюйоркчани, които бяха без Джейлън Брънсън, бе Иманюел Куикли, който завърши с 38 точки. Той прибави осем борби, седем асистенции, четири кражби и два чадъра към статистиката си. Джулиъс Рандъл се отчете с 31 пункта и девет борби, а Ар Джей Барет и Мичъл Робинсън допринесоха с дабъл-дабъли – Барет приключи с 29 точки и 11 борби, докато Робинсън с 13 пункта и 14 овладени топки. 10 точки от пейката добави Джош Харт.

