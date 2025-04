Отличен Везенков доближи Олимпиакос до Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков се развихри и тласна Олимпиакос още по-близо до Финалната четворка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Реал Мадрид със 77:71 във втората четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Мачът не мина без драма, но във финалните акорди селекцията на Йоргос Барцокас взе по-правилните решения срещу състава, воден от Чус Матео.

Както по традиция, спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и се отличи с още едно силно представяне, особено в ключовите моменти. Българският национал се превърна в топреализатор и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 22 точки, 7 борби и 2 асистенции за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/10 от средна дистанция, 2/8 отвъд дъгата и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин гърците поведоха с 2:0 победи в плейофите срещу испанците и се нуждаят от още една, за да си проправят път до Топ 4 в турнира на богатите. Серията се мести на испанска земя, а третият мач ще се състои на 29 април (вторник).

Агресивната защита, съчетана с епизодичните прояви на Марио Хезоня, Серж Ибака и Габриел Дек, вдъхнови гостите за солидно превъзходство в откриващите минути. Александър Везенков бе единственият лъч надежда в офанзивен план за домакините, но липсата на подкрепа от останалите му съотборници предостави възможността на испанците да си изковат аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

