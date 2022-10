Одермат стартира по шампионски новия сезон с успех в гигантския слалом в Зьолден

Марко Одермат спечели откриващото състезание от новия сезон за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Швейцарецът, който е действащ носител на Големия кристален глобус, триумфира в гигантския слалом в австрийския зимен център в Зьолден, като остави зад себе си словенеца Жан Краньец и Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Одермат, който защитава и Малката световна купа в дисциплината, даде девето време във втория манш, след като бе най-бърз в първия, а това се оказа достатъчно и за крайната победа. Най-добро време във второто каране даде американецът Томи Форд, който бе едва 26-и след първия манш, но кара страхотно във втория и завърши на шесто място. В топ 5 влязоха още двама норвежци - Лукас Бротен и Расмус Виндингстад, а в челната десетка намериха място още Лоик Меяр (Швейцария), Александър Шмид (Германия), Щефан Хадалин (Словения) и Тибо Фавро (Франция).

What a season start for Marco Odermatt who win the race ahead of @ZanKranjec and @H_Kristoffersen

Well done guys! #fisalpine pic.twitter.com/m7obn22w2G