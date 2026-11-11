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Окопани в собствените си дворове: как естонците живеят на границата с Русия

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Снимка: Leevi Lillemäe/ERR - Село Вински в областта Сетомаа се намира между новоизградените противотанкови ровове и естонско-руската граница.
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Жителите на малко село Вински в областта Сетомаа, в Южна Естония, трябва да свикнат с живота между новоизкопаните противотанкови ровове, прокарани през частни имоти, и държавната граница на фона на нарастващата руска заплаха. Местните хора се тревожат както за възможното навлизане на вода в рововете, така и за достъпа до селото по пътищата.

Противотанкови ровове се изграждат по протежение на естонско-руската граница – както върху частни, така и върху държавни терени. Строителството е част от Балтийската отбранителна линия, чиято цел е да укрепи сигурността по източната граница срещу потенциална руска агресия. В областта Сетомаа вече са изкопани почти 23 километра ровове в частни имоти, а са поставени и 28 бункера.

Село Вински има само седем домакинства, но през последните месеци постепенно придобива облика на укрепено селище. От едната му страна има гранична ограда срещу Русия, а от другата – бетонни противотанкови заграждения, известни като „драконови зъби“, отбранителни ровове и насипи.

Пред националната телевизия ERR местните жители разказват, че се тревожат от възможността водата да се събира в рововете, както и дали пътищата в района ще останат достъпни.

„Първоначално се опасявахме, че рововете са толкова дълбоки, че човек трудно би могъл да излезе, ако падне в някой от тях или ако се напълнят с вода. В селото има малки деца, които още ходят на детска градина. Разбира се, наоколо има езера и потоци и по принцип трябва да пазим децата от тях. Но тези ровове също породиха въпроси, защото склоновете им са много стръмни“, разказва Леа Оямец, жителка на Вински.

Местните са недоволни и от факта, че първоначално се предвижда селото да има само един път за влизане и излизане.

„Настоявах да бъде осигурен и алтернативен изход, по който хората да могат да напускат селото пеша, защото с основния път може да се случи всичко“, казва Оямец.

Маргус Тиммо, ръководител на неправителствената организация Съюз на Сетомаа, която координира изкопаването на ровове в частни имоти, заявява, че тревогите на жителите на Вински са напълно разбираеми на фона на мерките за сигурност.

„Досега никъде не са нанесени щети. Става дума за опасения на хората, че водата може да залее гората им или че, ако нещо се случи с пътя, няма да могат да напуснат селото, защото то е обградено от ровове. Това са опасения за възможни ситуации и се опитваме да намерим решения. Работата продължава от септември. Междувременно седнахме заедно и изготвихме меморандум за взаимни намерения“, обяснява той.

За отвеждане на излишната вода от рововете се изгражда водоем, а между отбранителните съоръжения вече е прокаран и втори изходен път, съобщава вечерната новинарска емисия на ERR „Aktuaalne kaamera“.

Снимка: Leevi Lillemäe/ERR - Естонско-руската граница може да се види от село Вински в Сетомаа.

Снимка: RKIK/ECDI - Балтийската отбранителна линия.

Статия, написана от Leevi Lillemäe (ERR), първоначално публикувана на 11 ноември 2026 г.

#Русия #Естония

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