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Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан и осъди условно втория обвиняем по делото за катастрофа от 2019 г., при която загина бебе

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан и осъди условно втория обвиняем по делото за катастрофа от 2019 г., при която загина бебе
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Състав на Окръжния съд в Кърджали определи Лютви Местан като невиновен по повдигнатото му обвинение за извършено пътнотранспортно произшествие през 2019 г. край момчилградското село Загорско, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице. По повдигнатото обвинение съдът осъди условно на три години „лишаване от свобода“ с пет години изпитателен срок втория подсъдим по делото – бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед, като му присъди и разноски по делото в размер от над 27 000 евро. Наложено му бе и наказание, с което се лишава от право да управлява автомобил в период от шест години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, обяви съдията по делото Йорданка Янкова след 9 часа заключителни пледоарии.

След изчитане на присъдата Лютви Местан благодари пред медиите на съда за "справедливата присъда", която, по думите му, е реабилитирала доверието ми в правосъдната система на България.

Честно казано очаквах тази присъда още от първия ден. Поведението на прокурорите и на днешното заседание е едно ярко потвърждение, че те извършиха тежко престъпление срещу правосъдието, нарушавайки конституционните ми права на равноправен български гражданин, коментира Местан. Той допълни, че след окончателното приключване на процеса ще потърси правата си и ще поиска справедлив съд за всички, които „устно и документално дадоха лъжливи свидетелски показания“.

Не съм изпълнен с мъст. Единственото нещо, което ще ме води, е тържество на справедливостта докрай, каза Местан.

Вторият подсъдим - Юсеин Ахмед, отказа коментар пред медиите, но единият от адвокатите му – Николай Димитров, каза, че още утре ще бъде пуснато заявление за обжалване на присъдата. В нея ще бъде поискано събирането и на други доказателства, които не са били допуснати.

Имаме заключение на вещи лица, едниният не си е взел изпитите за вещо лице, а другият въобще не се е явил на изпита. Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител, каза адвокат Димитров. Той изрази убеденост, че на втора инстанция ще бъде допусната нова експертиза.

#катастрофа с Лютви Местан #присъда #Лютви Местан

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