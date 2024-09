Операция извади Марк-Андре тер Стеген от сметките на Барселона

Новата седмица стартира с ужасна новина за Барселона. Испанците останаха без един от своите стълбове. От сметките на каталунците отпадна Марк-Андре тер Стеген, анонсираха официално от клуба. Германецът претърпя операция на пателарното сухожилие в дясното коляно, която ще го извади за дълъг период от време.

Макар че няма посочена времева линия относно отсъствието на вратаря, информациите, разпространени от медиите в Испания, гласят, че той няма да бъде на разположение на „блаугранас“ в следващите осем месеца. Това означава, че 32-годишният футболист може да се завърне едва в края на настоящия сезон. От клуба допълват, че ще следят състоянието на техния капитан.

[MEDICAL NEWS]



First team player Marc Andre ter Stegen underwent successful surgery this afternoon on a patellar tendon injury in his right knee, performed by Dr Joan Carles Monllau under the supervision of the FC Barcelona Medical Services at the Hospital de Barcelona. He… pic.twitter.com/fOAn3xeSoC